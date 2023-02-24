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Кубок России

Сегодня, 15:38

Алексей Маклаков: «Спартак» выиграет в матче с «Локомотивом» и пройдет в следующую стадию Кубка России"

Алина Савинова
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Заслуженный артист России Алексей Маклаков высказался о шансах «Спартака» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Матч «Локомотив» — «Спартак» я видел отрезками, поэтому нет никакого впечатления от игры. В ответной встрече «Локомотив» будет напрягаться, но «Спартак» выиграет и пройдет в следующую стадию Кубка России», — приводит «РБ Спорт» слова Маклакова.

Также он заявил, что верит в победу «Спартака» в Кубке России.

«Конечно. Как я могу не болеть за свою команду? Не могу себе представить болельщиков, которые думают о третьем месте. Это же смешно. Болею за то, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», — добавил артист.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля на «Открытие Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-maklakov-v-otvetnom-matche-lokomotiv-napryazhetsya-no-spartak-vy-igraet-i-projdet-dal-she-v-kubke/
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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