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Сегодня, 20:37

Мелешин: «Дзюба будет опасен. С ним «Спартаку» надо быть внимательнее»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

— Шансы 50 на 50 в этом матче, жду только победы «Спартака». Возможно, в этой игре будет мало голов, так бывает после перерыва. Будем надеяться, что один «Спартак» забьет, — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

— «Локомотив» — это новая команда, если сравнивать с первой частью сезона?

— Она будет другой, это однозначно, но «Локомотив» не будет новым, он предстанет другим. Думаю, железнодорожники станут более энергичной, атакующей командой. Посмотрим, что сможет сделать «Спартак».

— Надо ли «Спартаку» опасаться Дзюбу?

— Пока мы не знаем, в каком он состоянии. Артем — квалифицированный футболист, может решать эпизоды. Конечно, он будет опасен. С ним «Спартаку» надо быть внимательнее.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-meleshin-spartaku-nado-by-t-vnimatel-nee-s-dzyuboj-v-kubkovom-matche-on-opasen/
Алексей Мелешин
Артем Дзюба
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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