Шпилевский — о первом тайме с «Ростовом»: «Так бездарно действовать просто нельзя»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочется извиниться перед болельщиками за ужасный первый тайм. Это моя вина, так как была выбрана неправильная структура и не те персоналии. Так бездарно действовать просто нельзя. Стыдно, что команда с таким настроем провела первый тайм, и за это высокомерие «Ростов» нас полностью наказал. Во втором тайме изменили структуру, сделали замены, хорошо вошли в игру, но индивидуальная ошибка опять усложнила задачу отыграться.

После перерыва у нас были моменты. «Ростов» же действовал упрощенно в игре на мяче. Ещё раз скажу, что первый тайм — моя вина. За это стыдно. Это худший первый тайм за все время работы в «Пари НН». Если молодые игроки не поймут, что надо принимать упрощенную игру, потому что даже команды из первой восьмерки так действуют, и что это часть футбола, то будет сложно. Мы все-таки «Пари НН». И в тех фазах, где не надо таланта, мы должны с максимальным желанием исполнять. А некоторые футболисты, наверное, меня не до конца поняли», — цитирует пресс-служба клуба Шпилевского.

«Ростов» с 7 очками занял 3-е место в таблице C и вышел в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» завершил выступление в турнире.