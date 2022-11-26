Алексей Стрепетов: «В матче «Зенита» со «Спартаком» важна психология»

26 ноября, 20:00
Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от кубкового матча против «Спартака».
«Победа «Крыльев Советов» над «Спартаком» поставила «Зенит» в сложное положение — опустила на третье место в турнирной таблице, — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова. — А матч со «Спартаком» для зенитовцев всегда принципиальный, к тому же, эта игра — такая вишенка на торте первого этапа футбольного сезона. И игра будет даже не за место».
Ветеран уверен, что команды не будут играть в закрытый футбол.
«Даже если «Зенит» останется на третьем месте в итоге, все равно для развития и популяризации нашего футбола такие матчи — огромный плюс. Еще один важный момент — это психология, кто уйдет победителем на такой долгий перерыв. Это важно как Абаскалю, так и Семаку, и все игрокам. Так что ждем яркого и эмоционального матча. Никто не будет играть в закрытый футбол — каждая из команд будет искать счастья у чужих ворот. И это будет противостояние не только мастерства, но и характеров», — сказал Стрепетов.
Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 27 ноября, начало — в 16:00 (мск).
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