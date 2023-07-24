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Кубок России

Сегодня, 12:02

Алексей Сухой назначен главным судьей на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Спартак»

Виктория Кравченко
Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стало известно, кто рассудит матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщается на сайте РФС.

25 июля (вторник)

«Локомотив» — «Урал»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Дмитрий Семёнов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Пари НН» — «Динамо»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Алексей Лунёв; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.

26 июля (среда)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Ерёмин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Факел» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

27 июля (четверг)

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Олег Соколов.

Источник: https://rfs.ru/news/218624
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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