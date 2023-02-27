Аленичев: «Дзюба был в «Спартаке». Он хочет огорчить свой бывший клуб»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против красно-белых.

Первая встреча между командами завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

— Дзюба был силен в прошлом матче.

— А чего вы хотите? Он был в «Спартаке». Он хочет огорчить свой бывший клуб. Я его прекрасно понимаю. Но хотелось бы, чтобы сегодня этого не случилось, — сказал Аленичев.

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года.