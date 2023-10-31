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Кубок России

Сегодня, 20:06

Загитова заявила, что пойдет на матч «Локомотив» — «Рубин»: «Мне нравится футбол!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет гостьей матча FONBET Кубка России «Локомотив» — «Рубин» на «РЖД Арене» 1 ноября.

Фигуристка проведет автограф-сессию для болельщиков в клубном музее.

«Мне нравится посещать футбольные матчи. Я уже не первый раз иду на стадион и даже выступала с диджейским сетом перед матчем «Локомотива». Тут всегда невероятные эмоции: в чаше стадиона все пылают любовью к этой игре — игроки, болельщики, тренеры. Это находит внутри меня отклик и заряжает позитивом. С нетерпением жду стартового свистка!» — сказала Загитова «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Рубин» начнется в 18.30, железнодорожники лидируют в своей группе с 10 очками, «Рубин» с 4 очками — на последнем месте и потерял шансы на плей-офф.

Фигурное катание
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Алина Загитова
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