Алип — о победном голе в финале Кубка России: «Не знаю, как оказался в штрафной»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в разговоре с «СЭ» прокомментировал победный гол в ворота «Балтики» (2:1) в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Я сам не знаю, как оказался в штрафной. Честно, видео надо пересмотреть, как я там оказался на последней минуте. Никто не говорил мне, что надо идти вперед, в штрафную. А я там оказался. Слава богу, забил гол. Спасибо всем, кто верил в нас», — сказал Алип «СЭ».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.