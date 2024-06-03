Алип: «Люди пока не могут сломать меня, только кубок»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в разговоре с «СЭ» прокомментировал свою травму, полученную во время празднования победы в FONBET Кубке России после матча с «Балтикой» (2:1).

«Я когда хотел поднять кубок, крышка упала на голову. Посмотрю видео, будет интересно. Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок», — сказал Алип «СЭ».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.