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Сегодня, 11:20

Алип: «Люди пока не могут сломать меня, только кубок»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип в разговоре с «СЭ» прокомментировал свою травму, полученную во время празднования победы в FONBET Кубке России после матча с «Балтикой» (2:1).

«Я когда хотел поднять кубок, крышка упала на голову. Посмотрю видео, будет интересно. Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок», — сказал Алип «СЭ».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

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