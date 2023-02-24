0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:10

Алонсо поделился эмоциями от дебюта за «Краснодар» в кубковом матче против ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от дебюта в кубковом матче против ЦСКА (0:3).

«В матче у нас были хорошие моменты. Игра была тяжелой. Для меня это был первый матч за «Краснодар», замечательно себя чувствую. Но мы хотим выглядеть лучше в следующем матче. Состояние поля? Да, было тяжело из-за холода, но этот матч уже в прошлом. Надо готовиться к игре в Краснодаре», — сказал Алонсо «СЭ».

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, однако 29-летний защитник не провел ни одного матча за российскую команду. В марте он вернулся в «Атлетико Минейро». Его соглашение с бразильским клубом истекло 31 декабря.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.

Хуниор Алонсо
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Газзаев — о победе ЦСКА: «Краснодару» еще повезло. Как можно так играть в обороне?!»
«C такой игрой ЦСКА может побороться за второе место. «Краснодар»? Без комментариев...» Мнение Газзаева
Алонсо: «Чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре»
Советник губернатора Ульяновской области уверен, что «Волга» даст бой «Зениту» в кубковом матче
Бабаев: "Если бы не Сафонов, счет в матче ЦСКА — "Краснодар" был бы еще более крупным"
Пименов — о матче «Спартака»: «Меня впечатлили Пруцев, Мелешин, Зиньковский, Игнатов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Советник губернатора Ульяновской области уверен, что «Волга» даст бой «Зениту» в кубковом матче

Газзаев — о победе ЦСКА: «Краснодару» еще повезло. Как можно так играть в обороне?!»