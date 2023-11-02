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Сегодня, 10:48

Алонсо считает, что арбитр больше судил в пользу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо оценил судейство в матче шестого раунда группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (3:2).

«Пенальти в конце матча был назначен нормальный, но по ходу игры, я чувствую, арбитр больше судил в пользу «Спартака»: много желтых, много фолов, но мы уже привыкли, приехали играть в Москву как-никак. Судья оказывал сопернику больше услуг. Мы привыкли к этому и старались противодействовать своей игрой», — приводит слова Алонсо Metaratings.ru.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/alonso-penalti-v-konce-matcha-byl-normalnyi-no-arbitr-bolshe-sudil-v-polzu-spartaka-301287/
Хуниор Алонсо
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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