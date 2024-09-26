Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:15

«Амкал» — «Алания»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Амкал» и «Алания» встретятся в 4-м раунде Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Амкал» и «Алания» встретятся в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 26 сентября. Матч пройдет в Москве на стадионе «Спартак им. Ф.Черенкова», время начала — в 19.30.

Игру «Амкал» — «Алания» в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» (по подписке) и сайте matchtv.ru.

Ключевые события игры «Амкал» — «Алания» доступны в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 19:30. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Амкал
Алания

«Амкал» — клуб, представляющий медийную футбольную лигу. Любительская команда начала свой путь в Кубке России с первого раунда и в третьем обыграла клуб второй лиги дивизиона Б «Космос» из Долгопрудного (2:1).

«Алания» выступает в первой лиге и вместе с другими представителями ФНЛ-1 стартует в Кубке с 4-го раунда пути регионов. После 11 туров в лиге у команды из Владикавказа 10 очков и 16-е место.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Амкал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Щенсны возобновит карьеру ради перехода в «Барселону»
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Спартак» Кострома — «Енисей»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Кубок России: расписание и результаты матчей 4-го раунда Пути регионов
«КАМАЗ» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» Владивосток — «Шинник»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Волга» по пенальти обыграла «Ротор» в Кубке России
Сегодня
Вчера
Неделя