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Сегодня, 10:45

«Амкал» примет участие в новом сезоне FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Медиафутбольный клуб «Амкал» примет участие в розыгрыше FONBET Кубка России сезона-2024/25, сообщает пресс-служба турнира.

«РФС отдал место в сезоне медийной команде по предложению титульного партнера турнира — компании FONBET. Поздравляем команду Германа и всех ее болельщиков!» — говорится в заявлении турнира.

Ранее право принять участие в Кубке России-2024/25 получили 2DROTS и «БроукБойз» — финалисты 5-го сезона медиалиги.

Турнир пройдет с 23 июля 2024 года по 1 июня 2025-го. Третий сезон подряд Кубок разделен на 2 пути — путь РПЛ и путь регионов.

Источник: https://t.me/russiancup_official/10791
Кубок России
ФК Амкал
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