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Кубок России

6 сентября, 18:58

«Амкал» проведет матч Кубка России против «Звезды» в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент

«Амкал» примет «Звезду» в рамках 1/64 финала Кубка России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба турнира.

Матч 3-го раунда Кубка России пройдет 14 сентября на стадионе «Смена». Игра начнется в 13.00 по местному времени.

Матчи 3-го раунда Кубка России пройдут в период с 13 по 15 сентября. Точное расписание РФС опубликует позднее.

Российский футбольный союз (РФС) впервые разрешил блогерской команде «Амкал» и победителю Медийной футбольной лиги 2DROTS принять участие в розыгрыше Кубка России в сезоне 2022/23.

Кубок России
ФК Амкал
ФК Звезда (Рязань)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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РФС не планирует менять новый формат Кубка России

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