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Сегодня, 19:04

«Амкар» по пенальти победил «Черноморец» в Кубке России

Руслан Минаев
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«Амкар» дома обыграл «Черноморец» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В основное время встреча завершилась вничью — 3:3. В серии пенальти точнее были футболисты пермского клуба — 4:3.

У хозяев голы забили Джамал Дибиргаджиев (дубль) и Даниил Промошкин. У гостей отметились Илья Родионов и Денис Фомин, также автогол забил Антон Бочаров.

«Амкар» с 65-й минуты играл вдесятером после удаления Алекса Раджабова.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
24 сент, 17:00. Звезда (Пермь)
Амкар
3:3
Черноморец Н

«Тюмень» на выезде победила «Челябинск» — 2:0. Голы забили Денис Ткачук и Ислам Мокаев.

«Амкар» и «Тюмень» узнают своих соперников в 5-м раунде Пути регионов после жеребьевки.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
24 сент, 17:00. Центральный (Челябинск)
Челябинск
0:2
Тюмень

Кубок России
ФК Амкар
ФК Тюмень
ФК Челябинск
ФК Черноморец (Новороссийск)

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