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Сегодня, 15:15

«Амкар» — «Черноморец»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Амкар» сыграет с «Черноморцем» в матче 4-го раунда Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Амкар» сыграет с «Черноморцем» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Звезда» в Перми, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события игры «Амкар» — «Черноморец» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
24 сент, 17:00. Звезда (Пермь)
Амкар Пермь
Черноморец

В предыдущих раундах Кубка России «Амкар», который проводит сезон-2024/25 во второй лиге, победил «Уралец» (1:1, пенальти — 5:4) и «Торпедо» Миасс (1:0). «Черноморец», выступающий в первой лиге, стартует с четвертого этапа.

Футбол
Кубок России
ФК Амкар
ФК Черноморец (Новороссийск)

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