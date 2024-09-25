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Сегодня, 05:16

«Амкар» — «Черноморец»: видеообзор матча Кубка России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Амкар» дома обыграл «Черноморец» в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти — 4:3).

В основное время у хозяев сделал дубль Джамал Дибиргаджиев, еще один гол забил Даниил Промошкин. У гостей отличились Илья Родионов и Денис Фомин, еще один мяч в свои ворота забил защитник «Амкара» Антон Бочаров.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале FONBET Кубка России.

«Амкар» вышел в пятый раунд Пути регионов, жеребьевка которого состоится позднее.

Футбол
Кубок России
ФК Амкар
ФК Черноморец (Новороссийск)

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