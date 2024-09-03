«Амкар» сыграет с «Торпедо» Миасс в матче 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 3 сентября. Игра пройдет на стадионе «Звезда» в Перми. Начало — в 17.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Амкар» — «Торпедо» Миасс можно в матч центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.55 мск.

В истории очных противостояний соперники встречались 3 раза. По одной победе у каждой команды, еще одна игра завершилась вничью.

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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