Бышовец: «Есть оптимизм, что в концовке сезона «Спартак» выступит вполне приемлемо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0).

По сумме двух встреч в финал Пути РПЛ вышел питерский клуб, а красно-белые сыграют с «Динамо» в полуфинале Пути регионов.

«Хорошее впечатление от матча и от результата, — цитирует Бышовца «РБ Спорт». — «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения. Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона. Матч «Спартака» с «Зенитом»? Будет напряженный матч, и болельщики останутся довольны».