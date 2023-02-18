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Сегодня, 17:21

Бышовец — о кубковом матче «Спартак» — «Локомотив»: «Качество поля будет играть важную роль»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от первого матча железнодорожников со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«У меня практически нет информации о «Локомотиве», за исключением голых статистических фактов. Я смотрел «Спартак», команда оставила очень хорошее впечатление и заслуженно победила в кубке, который проходил в ОАЭ. Абаскалю удалось создать рабочую атмосферу, объединить футболистов. Чувствуется, что обстановка внутри команды стала другой.

Матч «Зенита» показал, что ориентироваться на товарищеские матчи не надо. Возможно, природа внесет какие-то коррективы. Сегодня было минус 10, качество поля будет играть важную роль. В Москве болельщики и футболисты будут чувствовать себя дискомфортно на матче «Локомотив» — «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Первая игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начло матча — в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-spartak-ostavil-priyatnoe-vpechatlenie-no-kachestvo-polya-sy-graet-vazhnuyu-rol-v-matche-kubka/
Анатолий Бышовец
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Абаскаль оценил уровень готовности «Спартака» к матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом»