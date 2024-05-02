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Сегодня, 21:50

Бышовец: «Чувствуется, что атмосфера в «Спартаке» изменилась»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о победе «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мысли после матча были связаны с результатом, потому что от «Динамо» ожидалось большего. Казалось, шансы у них были более оптимистичные, чем у «Спартака». Все-таки спартаковцы провели энергозатратную игру с «Локомотивом», поэтому ожидал преимущества «Динамо». Но «Спартак» внес ротацию и владел инициативой. Не думаю, что у «Динамо» произошло головокружение от успехов. «Спартак» был готов сыграть на пределе своих возможностей. Чувствуется, что атмосфера в команде изменилась. На фоне «Динамо» они сыграли рационально», — приводит слова Бышовца Legalbet.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с «Балтикой».

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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