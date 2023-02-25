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Сегодня, 22:37

Экс-генсек РФС: «Персонаж, который бросил банан — продукт не эволюции, а инволюции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший генсекретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

«Персонаж, который бросил банан — продукт не эволюции, а инволюции, когда у него самого утрачены необходимые цивилизованному Homo sapiens органы, а именно мозги. Поэтому дело в не области футбола, а в общей культуре некоторых посетителей футбольных матчей. Это скорее вопрос к психиатрам и культурологам, чем к футбольным экспертам. Конечно, и руководители клубов, РФС и лиг должны работать с болельщиками, а не ограничивать свою деятельность Fan ID. Но это более сложная задача, непосильная для большинства футбольных менеджеров», — приводит слова Воробьева Sport24.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-eks-gensek-rfs-personazh-kotoryy-brosil-banan-produkt-ne-evolyutsii-a-involyutsii
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