Андрей Черкасов — об инциденте с Венделом: «Кинувшего нужно накормить бананами так, чтоб на всю жизнь запомнил»

Боец поп-ММА и фанат «Спартака» Андрей Черкасов прокомментировал эпизод с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела в четвертьфинальном матче с «Волгой» в рамках Пути регионов FONBET Кубка (3:0).

«Не вижу связи с «закручиванием гаек» по Fan ID. Но это дичь! Другого мнения быть не может. К нам в чемпионат приехал играть высококлассный футболист, и нужно радоваться. Не так много их к нам едет. А какой-то идиот бросил банан и портит впечатление от нашей гостеприимной страны. Кинувшего нужно накормить этими бананами так, чтоб на всю жизнь запомнил. Это сделано от отсутствия ума. Я помню, как бросили банан Роберто Карлосу. В такие моменты я испытываю «испанский стыд». Это недопустимо!» — цитирует Черкасова Metaratings.ru.

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.