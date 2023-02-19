Чернышов: «Фаворитом в кубковом матче против «Локомотива» является «Спартак», но прогнозы делать сложно»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Фаворитом в кубковом матче против «Локомотива» однозначно является «Спартак», который идет в чемпионате выше железнодорожников. Красно-белые в осенней части чемпионата выглядели уверено, набрали достаточное количество очков, и все уже заговорили, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Поэтому «Спартак» — фаворит.

А так, прогнозы делать сложно на эту игру, потому что был достаточно долгий перерыв. В «Локомотиве» сменился тренер, пришли новые футболисты, в «Спартак» тоже. Могут ли новые футболисты «Локомотива» помочь железнодорожникам одолеть «Спартак» и исправить ситуацию в чемпионате? В футболе все может случиться. Когда встречаются команды приблизительно равного уровня, тогда шансы 50 на 50, хоть на бумаге может быть кто-то фаворитом. На все вопросы ответит игра», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.