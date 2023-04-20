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Кубок России

Сегодня, 09:00

Червиченко: «Вопросы к Абаскалю? В первую очередь к тем, кто приобретает такое непотребство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о сенсационном поражении от «Акрона» в Кубке России (1:2).

— Забей Бальде пенальти, все было бы по-другому?

— Бальде, видимо, своими громкими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить, его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат... Но это все частности. Я опять не увидел весной единой команды, единого организма. Это просто набор исполнителей, которые умеют играть в футбол, но между ними нет связей и взаимодействия...

— Значит, пора задавать вопросы Абаскалю? Как была проведена подготовка на сборах?

— Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задал вопрос другим людям.

— Кому?

— Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!

— Жестко вы...

— Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который сегодня терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Таварше. А чем Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию «Спартака»? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!

— Может, Дуарте еще адаптируется и раскроется.

— Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан — вокзал — домой». Пусть летит к себе в Парагвай!

Алексис Дуарте в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «После такой игры сказал бы Дуарте: «Чемодан — вокзал — Парагвай». Червиченко — о провале «Спартака»
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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