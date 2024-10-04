Ещенко: «Всем приятно обыграть «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о сопернике красно-белых в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Тяжело сказать удобный ли «Ростов» соперник для «Спартака» или нет. Сам Карпин понять не может какая команда у него. Нет разницы с кем играть. «Ростов» или махачкалинское «Динамо». Против «Спартака» все будут настраиваться. Всем приятно обыграть «Спартак». Об этом пишут, разговаривают. В таких матчах игроки могут заявить о себе», — приводит слова Ещенко Legalbet.

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первые четвертьфинальные матчи запланированы на 5-7 ноября, ответные — на 26-28 ноября.