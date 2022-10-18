Андрей Федоров будет руководить «Локомотивом» в матче Кубка России против «Химок»

Андрей Федоров будет руководить «Локомотивом» в матче Кубка России против «Химок».

51-летний специалист уже выполнял функции главного тренера в игре 13-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

«На матч против «Химок» исполняющим обязанности главного тренера будет Андрей Федоров, он также будет принимать участие в пресс?конференции», — сказали «СЭ» в пресс-службе железнодорожников.

Матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

Предыдущий главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку 8 октября.