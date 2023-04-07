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Сегодня, 16:12

Лангович: «Краснодар» отскочил в матче с «Ростовом»? Вы же сами видели статистику"

Лангович подвел итоги матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Краснодаром»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович подвел итоги матча 1/2 финала Пути регионов FONBRT Кубка России с «Краснодаром» (1:1, по пенальти 3:5).

«Глебов сказал, что «Краснодар» сегодня отскочил? Ну, вы сами видели статистику. Последние 15 минут провели полностью на чужой половине поля. Мы гол пропустили, потом быстро в себя пришли и потом продолжили много атаковать. «Краснодар» победил незаслуженно? Я не говорю, что незаслуженно. В серии пенальти. Нельзя отнимать их заслугу тоже. Как решали, как бить пенальти? Валерий Георгиевич определял, кто уверен был в себе. Состояние хорошее. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-langovich-krasnodar-otskochil-v-matche-s-rostovom-vy-zhe-sami-videli-statistiku/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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