Сегодня, 14:08
Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу последних результатов команды.
«Хотелось бы лучше. Мы работаем над этим. Прошли «Локомотив»? Игра все равно скучной была. Ну, это я со своей стороны говорю. Один удар в створ пробили и пенальти, все. Вижу и знаю причину последних таких результатов, но не могу сказать. Что-то происходит внутри клуба? Это мое личное мнение, не могу сказать», — сказал Лунев «СЭ».
«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.
Дарик Агаларов
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2