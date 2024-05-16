Мостовой: «Хотел в финале в «Лужниках» сыграть со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, пен. — 5:4) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не буду скрывать, что хотел в финале в «Лужниках» сыграть со «Спартаком». Я думаю, был бы большой ажиотаж. Таких игр у нас не хватает. Сегодня пришло столько болельщиков! Мы все скучаем по этому... Но ничего, «Балтика» — очень интересный соперник, неслучайно вышли в финал!» — сказал Мостовой.

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал, где встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.