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Сегодня, 02:31

Андрей Мостовой: «Тяжелый матч с «Балтикой» — показатель всего сезона для «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Думаю, это показатель всего нашего сезона — как он для нас складывался. Ненужные потери очков в чемпионате. В финале пропущенный ненужный гол. И потом мы включаем морально-волевые на максимум и вытаскиваем игру. У нас было очень много моментов, а «Балтика» рано села в оборону», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-mostovoj-tyazhely-j-match-s-baltikoj-pokazatel-vsego-sezona-dlya-zenita/
Андрей Мостовой
ФК Балтика
ФК Зенит
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