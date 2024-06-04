Андрей Мостовой: «Тяжелый матч с «Балтикой» — показатель всего сезона для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Думаю, это показатель всего нашего сезона — как он для нас складывался. Ненужные потери очков в чемпионате. В финале пропущенный ненужный гол. И потом мы включаем морально-волевые на максимум и вытаскиваем игру. У нас было очень много моментов, а «Балтика» рано села в оборону», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.