Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Ахматом» (2:0) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

Победу сине-бело-голубым принесли голы Густаво Мантуана и Клаудиньо.

— В первом тайме мяч был под нашим контролем, а на второй неудачно вышли, хотя в раздевалке договорились, что счет лишь 1:0, и надо собраться, — начал Мостовой. - «Ахмат» нас поддавил, но хорошо, что Клаудиньо забил — я отдал ему этот результативный балл!

— Какие мысли проносились в этот момент?

— Думал, красиво поступить или некрасиво. Но решил по-джентельменски сыграть. Есть же такая награда — «Джентельмен года»? Думаю, плюсик туда заработал.

— Клаудиньо поблагодарил?

— Я к нему сам подошел и сказал. Так что он понял, что я поступил красиво.