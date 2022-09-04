Андрей Мостовой — о 2drots и «Амкале» в Кубке: «Пугает, что любители побеждают профессионалов»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказался об участии блогерских команд в Кубке России.

— В Кубке России гремят медиакоманды. Александр Мостовой был против того, чтобы «Амкал» и 2Drots участвовали в профессиональном турнире. А Андрей?

— Интересно, ведь добавили что-то новое. Но в этом сезоне от них уже вылетели три профессиональные команды, а «Текстильщик» обыграл 2Drots только по пенальти. И это немного пугает.

— Почему?

— Понятно, что такое возможно. Если они встретятся с клубом первой лиги, то будет намного тяжелее. Но сам факт поражает: любительская команда дважды проходит профессионалов. У 2Drots же кто-то водителем работает?

— Да, Кутуз. Он еще забил «Чертаново» в первом раунде.

— Ну да. Но при этом я понимаю, что там играют не те, кто занимается непосредственно медиа, а другие. В общем, это и хорошо, и странно — то, что любители проходят профессиональных соперников.