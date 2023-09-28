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Кубок России

Сегодня, 19:01

Талалаев — о победе над 2DROTS: «Мы порадовали зрителей и успокоили горячие головы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после матча с 2DROTS (2:0) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы учли ошибки предыдущих соперников 2DROTS. Моя команды сыграла качественно. Но с реализацией проблема. Мы могли забить сегодня и пять. Не имели права проигрывать сегодня? Я имею право на все. Я тренер команды, которая только строится. Сейчас у меня эмоции только от победы. Мы порадовали зрителей, которые сюда приехали. И успокоили горячие головы, которые что-то рассказывали... Больше всего говорит, знаете кто? Те, кто не играл в футбол. Есть футболисты, которые мало играли или сидели в запасе. Вот я им всем рекомендую пойти поделать что-то. Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову. Сейчас лишний раз в этом убедился. Прошу поддержать его», — сказал Талалаев «СЭ».

Соперник подмосковной команды в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.

Андрей Талалаев
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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