Талалаев — об отставке Геркуса: «Если он захочет, сам расскажет»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2)

«Понимали отлично, что для «Акрона» это матч жизни и смерти, сам участвовал в таких. До 0:2 мне матч не понравился. Мы с утра видели, в какую погоду нам играть, и слегка изменили стартовый состав, выпустили на одного разрушителя больше. После 0:2 потребовалось несколько минут, чтобы поднять команду. А потом, я присел на лавку, оставалось дождаться только забитых голов. Не дождался. Отмечу вратаря «Акрона». Троечку мячей серьезных Волков достал», — приводит «КП Спорт» слова Талалаева.

Также он высказался о том, что генеральный директор Илья Геркус покидает московский клуб.

«Это не ко мне вопрос. Но за 4 месяца моей работы в «Торпедо» слишком много всего меняется. Этот человек меня пригласил в команду. Но если он захочет, он сам расскажет», — добавил тренер.

В чемпионате России «Торпедо» занимает последнее место, набрав 6 очков за 17 туров.