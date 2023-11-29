Тихонов — о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Просто ничего не показали»

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

«Осталось впечатление, что «Спартак» не показал игры в этом матче. Просто ничего не показали. Первый тайм был просто безобразный, плюс удаление, абсолютно заслуженное. Во втором тайме «Спартак» мог и не проиграть. Моменты были, что у Игнатова, что у Чернова. Так что, я считаю, что 0:1 в Оренбурге для «Спартака» — нормальный результат», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится в Москве.