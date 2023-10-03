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Кубок России

Сегодня, 17:26

Англичанам разрешено играть одновременно с ЛЧ, «Зениту» и «Спартаку» — нет. УЕФА издевается над Россией?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболисты «Зенита»
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сегодня и завтра приходится проводить в неудобное для болельщиков время — игры начинаются в 12.00, 14.30, 15.00, 16.45 и 17.15. Тем самым клубы лишаются определенного числа болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров.

Виктор Гончаренко, Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Семак. «Локомотив» — «Ростов», «Зенит» — «Балтика». Онлайн-трансляция

Объясняется это требованием УЕФА не проводить встречи одновременно с матчами Лиги чемпионов. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов три недели назад так прокомментировал «СЭ» информацию об обращении клубов РПЛ с просьбой о переносе ряда кубковых игр на более позднее время:

«РФС находится в постоянном диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнером по поводу назначения времени начала матчей Кубка России и по другим вопросам, связанным с проведением турнира. Необходимо пояснить, что при составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений. По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков — это обязательное требование УЕФА. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления — мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч».

РФС выполнил требование УЕФА, но почему этого не сделали, к примеру, в Англии, Грузии, Белоруссии, Северной Ирландии? Сегодня в 21.30 начнется матч АПЛ «Лутон» — «Бернли». В 19.00 по московскому времени пройдут игры белорусской и грузинской лиг. А североирландцы в своем Кубке лиг будут выходить на поле в 20.45 и 21.00.

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