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Кубок России

Сегодня, 12:00

Анохин: «Больше всех в Кубке заработал ЦСКА — 225 миллионов»

Александр Кружков
Обозреватель
Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин.
Сергей Анохин.
Фото Елена Руско
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Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о призовых в Кубке России.

— На данный момент из участников турнира больше всех заработал ЦСКА — 225 миллионов рублей. У «Урала» — 148 миллионов, а его соперник по второму финалу Пути регионов — «Краснодар» — гарантировал себе 112 миллионов. Победителю суперфинала полагается еще более 75 миллионов.

Конечно, в Пути РПЛ призовые весомее, но и в нижней сетке можно получить хорошие деньги. Яркий пример — питерская «Звезда», которой суммарно выплатили 11 миллионов рублей. Треть бюджета клуба! А «Акрон», дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 миллионов рублей.

Николай Писарев и&nbsp;Сергей Анохин. Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»

Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Анохин
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