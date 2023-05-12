Анохин: «Больше всех в Кубке заработал ЦСКА — 225 миллионов»

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о призовых в Кубке России.

— На данный момент из участников турнира больше всех заработал ЦСКА — 225 миллионов рублей. У «Урала» — 148 миллионов, а его соперник по второму финалу Пути регионов — «Краснодар» — гарантировал себе 112 миллионов. Победителю суперфинала полагается еще более 75 миллионов.

Конечно, в Пути РПЛ призовые весомее, но и в нижней сетке можно получить хорошие деньги. Яркий пример — питерская «Звезда», которой суммарно выплатили 11 миллионов рублей. Треть бюджета клуба! А «Акрон», дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 миллионов рублей.