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Сегодня, 20:19

Анохин: «Договорились, что не будет матча проигравшей команды в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов»

Анохин рассказал о возможных изменениях в формате проведения Кубка России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор компании «FONBET» Сергей Анохин рассказал о планах по изменению формата Кубка России по футболу. По его словам, с нового сезона не будет матчей между проигравшей командой в финале Пути РПЛ и клуба-победителя Пути регионов

— Будет ли увеличен призовой фонд кубка?

— Мы и так платим большие деньги. Самое главное, что мы сохраним тот формат, который есть, и оставим деньги, которые были в этом году. Будем смотреть, как будет развиваться кубок, и мы вместе с ним. Если у нас появится дополнительная возможность заработать, то мы точно потратим это на российский спорт и российский футбол.

— Формат останется прежним?

— Мы договорились о том, что не будет матча проигравшей команды в финале Пути РПЛ и команды- победителя Пути регионов. Это действительно, наверное, вызывает сложность с календарем у команд. Они сами об этом попросили. РФС считает, что, наверное, этот матч не нужен. Мы пошли навстречу.

11 июня ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России. Игра прошла в «Лужниках» в Москве.

Игорь Акинфеев отразил пенальти и&nbsp;сделал ЦСКА победителем Кубка России. ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»

Футбол
Кубок России
Сергей Анохин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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