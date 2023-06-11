Анохин: «Договорились, что не будет матча проигравшей команды в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов»

Генеральный директор компании «FONBET» Сергей Анохин рассказал о планах по изменению формата Кубка России по футболу. По его словам, с нового сезона не будет матчей между проигравшей командой в финале Пути РПЛ и клуба-победителя Пути регионов

— Будет ли увеличен призовой фонд кубка?

— Мы и так платим большие деньги. Самое главное, что мы сохраним тот формат, который есть, и оставим деньги, которые были в этом году. Будем смотреть, как будет развиваться кубок, и мы вместе с ним. Если у нас появится дополнительная возможность заработать, то мы точно потратим это на российский спорт и российский футбол.

— Формат останется прежним?

— Мы договорились о том, что не будет матча проигравшей команды в финале Пути РПЛ и команды- победителя Пути регионов. Это действительно, наверное, вызывает сложность с календарем у команд. Они сами об этом попросили. РФС считает, что, наверное, этот матч не нужен. Мы пошли навстречу.

11 июня ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России. Игра прошла в «Лужниках» в Москве.