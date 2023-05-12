Анохин: «Критиковавшие новый формат Кубка России игроки полюбили его, когда узнали, сколько их клуб зарабатывает»

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» высказал мнение о новом формате Кубка России.

— Вы один из инициаторов реформы Кубка. Что хотите ответить людям, которые говорят про новую схему — «слишком запутанная», «ничего не понятно», «взрыв мозга»?

— Для начала хотел бы поблагодарить Романа Бабаева и Павла Пивоварова, генеральных директоров ЦСКА и «Динамо». Именно они активно этот формат разрабатывали. Да, кому-то он может показаться запутанным. Кто-то привык, что Кубок проходит по олимпийской системе. Когда проигравший сразу вылетает.

Но жизнь меняется. Пока мы не участвуем в европейских турнирах, матчей должно быть много. Отсюда и схема розыгрыша под названием double elimination, пришедшая из киберспорта.

Могу сказать, что даже действующие футболисты, на первых порах критиковавшие новый формат, мгновенно его полюбили, когда узнали, сколько их клуб зарабатывает за каждый кубковый матч. По сравнению с прошлым сезоном объем призовых увеличился в десять с половиной раз!