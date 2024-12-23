Анохин рассказал о росте посещаемости и просмотров матчей Кубка России

Сегодня, 10:35
Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об изменении времени матчей Кубка России.
«Мы благодарны РФС за то, что они смогли договориться с УЕФА по поводу сдвига матчей Кубка. Бизнес вырос, статистика по просмотру матчей тоже выросла. Самое главное, что выросла статистика посещаемости, и мы опережаем сейчас многие матчи РПЛ. Конкуренция между Кубком и РПЛ достаточно высока», — сказал Анохин «СЭ».
Обладателем Кубка России в прошлом сезоне стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга победил «Балтику» в суперфинале со счетом 2:1.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2