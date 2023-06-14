Сергей Анохин — о спонсорстве FONBET Кубка России: Те деньги, которые мы тратим, окупаются

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин высказался о спонсорстве Кубка России

«FONBET Кубок России — самое массовое мероприятие в футболе, участие в нем приняли 103 команды. Парад этих команд был на суперфинале Кубка. Мы довольны сотрудничеством с Российским футбольным союзом. Это не социальный, а коммерческий контракт. Те деньги, которые мы тратим, они точно окупаются. Если мы будем зарабатывать больше, то и тратить на этот турнир будем больше. Поэтому российские клубы и РФС смогут заработать больше. Мы точно не будем жадничать», — цитирует Анохина «РБ Спорт».

Победителем последнего розыгрыша FONBET Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).