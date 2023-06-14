Анохин рассказал об изменениях в формате FONBET Кубка России

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин рассказал, как изменится формат Кубка России в следующем сезоне.

«На данный момент я уже ребятам говорил, что один матч в следующем сезоне уберем. Это матч между проигравшим в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов. В этом году играли «Краснодар» и «Урал». Этого матча в следующем году не будет. Но взамен мы попросили у клубов, чтобы они дали своих лучших игроков на Матч Звезд в конце года. Надеюсь, Российский футбольный союз внесет это в регламент», — приводит слова Анохина «РБ Спорт».

Победителем последнего розыгрыша FONBET Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).