Анохин рассказал, сколько получит победитель суперфинала FONBET Кубка России

Сегодня, 16:17
Генеральный директор компании «FONBET» Сергей Анохин рассказал о призовых за победу в суперфинале Кубка России.
— Сегодня на трибунах ожидается 49 тысяч, — сказал Анохин
— В прошлом году было побольше.
— У нас же есть ограничения. Здесь вопрос больше к РФС, они занимаются билетной программой, а мы как спонсоры помогаем. Очень надеемся, что будет 49 тысяч. Как минимум, с коммерческим департаментом РФС мы поспорили. Мы заключили пари.
— Сколько получит победитель сегодняшнего финала?
— 37 миллионов они уже точно на двоих заработали, а победитель еще сверху 75 миллионов рублей заработает. Самое главное, чтобы футболисты об этом знали и клуб не забыл с ними поделиться.
В суперфинале Кубка России сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдет 11 июня. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.