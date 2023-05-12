Анохин: «В новом сезоне в Кубке будет не больше трех команд из медиалиги»

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения могут быть в Кубке России в следующем сезоне.

— В сезоне-2023/24 Кубок пройдет по той же схеме, что и в этом?

— Да. Разве что косметический ремонт сделаем. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сойдутся «Краснодар» и «Урал». Возможно, в следующем сезоне такого матча уже не будет. Но тут многое зависит от позиции самих клубов.

Открыт вопрос и с количеством команд из медийного футбола. Мы хотели, чтобы в новом розыгрыше Кубка их было около восьми. Но в итоге заявиться смогут не более трех. Среди них точно окажется 2Drots как действующий победитель МФЛ. Кому достанется wild card, решит РФС и руководство медиалиги.