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Кубок России

Сегодня, 12:30

Анохин: «В новом сезоне в Кубке будет не больше трех команд из медиалиги»

Александр Кружков
Обозреватель
Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин.
Сергей Анохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения могут быть в Кубке России в следующем сезоне.

— В сезоне-2023/24 Кубок пройдет по той же схеме, что и в этом?

— Да. Разве что косметический ремонт сделаем. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сойдутся «Краснодар» и «Урал». Возможно, в следующем сезоне такого матча уже не будет. Но тут многое зависит от позиции самих клубов.

Открыт вопрос и с количеством команд из медийного футбола. Мы хотели, чтобы в новом розыгрыше Кубка их было около восьми. Но в итоге заявиться смогут не более трех. Среди них точно окажется 2Drots как действующий победитель МФЛ. Кому достанется wild card, решит РФС и руководство медиалиги.

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Кубок России
ФК 2Drots
Сергей Анохин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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