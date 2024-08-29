Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 07:46

Митрюшкин: «Для меня этот матч с «Химками» был принципиальным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал победу над «Химками» (4:0) в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Для меня этот матч был принципиальным больше по причине того, что хотелось набрать девять очков из девяти возможных, а не из-за того, что играл против бывшей команды. Но, наверное, все-таки какая-то дополнительная сверхмотивация тоже была, потому что в «Химках» провел два года. С ними в прошлом году проделали большой путь вместе», — цитирует Legalbet Митрюшкина.

«Локомотив» набрал 9 очков и возглавляет таблицу группы B в Кубке России. Железнодорожники одержали седьмую подряд победу во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Антон Митрюшкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
Жена Сафонова представила полный список требований по алиментам
Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Печенин: «ВАР — это часть футбола, надо к этому привыкать»