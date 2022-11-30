Экс-вратарь «Сатурна» Кински — о драке в Кубке России: «Это позор футбола»

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински прокомментировал драку между футболистами «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) в матче 6-го тура Кубка России.

«Я посмотрел кадры. С одной стороны, смешно, с другой — грустно, потому что это позор футбола. Такое не должно происходить на поле. Конечно, мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА. Но у нас все длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой. Но судья рассудил по-другому», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.

После драки главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).