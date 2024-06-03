Анюков оценил игру «Зенита» в Кубке России против «Балтики»

Тренер «Зенита» Александр Анюков рассказал, что думает о победе команды над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Эмоции все оставил на поле. Было круто. Не хотелось до такого доводить, но концовка сезона, конечно, выдалась тяжелой. Спасибо парням, команде. Это и их трофеи тоже, они больше работали на поле. Я это знаю тоже как футболист, — цитирует Анюкова «Спорт День за Днем».