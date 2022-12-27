Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК по итогам кубкового матча со «Спартаком»

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отказать в удовлетворении жалобы «Зенита» (0:0, по пенальти — 4:2) и оставить решение КДК РФС от 1 декабря в силе, сообщает сайт РФС.

Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак», который состоялся 27 ноября, завершился массовой дракой. В результате с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

22 декабря в службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» подал жалобу на решение КДК РФС по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России.