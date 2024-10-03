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Судейство

Сегодня, 13:29

Арбитр Егоров не может судить без ВАР. Доказано на практике

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Акрон» (5:1) судье Егору Егорову не первый раз в этом сезоне потребовалась помощь видеоассистентов. Только благодаря Павлу Кукуяну и Владимиру Москалеву исправлены серьезные ошибки арбитра: в итоге удален футболист гостей Вячеслав Бардыбахин, а затем назначен 11-метровый удар в их ворота.

ВАР и АВАР начали спасать нижегородского рефери с 1-го тура. В игре чемпионата России «Химки» — «Динамо» Мх (1:1) дважды промахи Егорова помогли исправить Владислав Безбородов и Сергей Цыганок. Был назначен пенальти в пользу гостей и отменен их гол.

3 августа Егоров судил матч 4-го тура первой лиги «Урал» — «Сокол» (0:0). Встреча проходила без использования видеоассистентов. На 87-й минуте рефери ошибочно не наказал гостей пенальти за фол на Илье Ишкове. Исправить это неверное решение было некому.

14 августа. Встреча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» — «Динамо» Мх — 2:1. Снова ошибка в ключевом эпизоде. Назначить пенальти в пользу хозяев поля Егорову помогли Кирилл Левников (ВАР) и Дмитрий Мосякин (АВАР).

19 августа на 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (1:2) казанец Мирлинд Даку забил победный гол. После продолжительной паузы Егоров его засчитал, несмотря на вмешательство Василия Казарцева (ВАР) и Евгения Турбина (АВАР). Судья не зафиксировал офсайд у Игора Вуячича.

27 августа в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — ЦСКА (0:2) помощь ВАР судье не потребовалась.

Через пару недель, 14 сентября, Егоров в последний раз в этом чемпионате работал судьей на матче «Оренбург» — «Локомотив» (2:4). К нему возникли претензии в трех эпизодах. На 10-й минуте он не назначил пенальти в пользу железнодорожников за фол на Александре Сильянове. Видеоассистенты Артур Федоров и Роман Галимов не вмешались.

На 63-й минуте был ошибочно не назначен еще один 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Но тут в итоге неверное решение было исправлено с помощью ВАР и АВАР. На 75-й минуте Егоров ошибочно не вынес второе предупреждение в матче Брайану Мансилье и не удалил его. В том моменте ВАР не мог вмешаться.

В этом сезоне 31-летний судья из Нижнего Новгорода назначил пять пенальти, из них самостоятельно — только один. Он однажды удалил игрока — с помощью ВАР.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит
Егор Егоров
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ЦСКА
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Краснодар
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